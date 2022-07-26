بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 5 ملايين و36 ألف لاجئ

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ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا، ارتفع إلى 5 ملايين و36 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.



وأوضحت الوكالة - وفقا لراديو بولندا اليوم الثلاثاء أن البلاد استقبلت أمس الاثنين نحو 21 ألف لاجئ وافد من أوكرانيا، مقابل 22 ألفا و600 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر 1ر3 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا، وذلك منذ فبراير الماضي.



يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.