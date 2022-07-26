بعد 3 أيام من زفافها.. أهالى البحيرة يشيعون جثمان عروس الجنة بمسقط رأسها

البحيرة - ناصر جودة

شيع منذ قليل المئات من أهالى البحيرة جثمان نرمين إسماعيل خضر عروس البحيرة التى توفيت بشكل مفاجئ بعد زفافها ب 3أيام .



وتوافد المئات من الأهالى على منزل العروس التى تبلغ من العمر 23 عاما خريجة كلية جامعة الازهر لتقديم واجب العزاء .



وانطلقت جنازة العروس من المسجد الكبير بعزبة طلبة حتى دفن جثمانها بمقابر العائلة .



وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بالبحيرة إلى دفتر عزاء للدعاء لفقيدة الشباب و عروس الجنة على حد تعبيرهم.



ونعي أصدقاء العروس زميلتهم التي توفيت بشكل مفاجىء مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته، وان يلهم أهلها الصبر والسلوان.



يذكر أن مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة قد شهدت وفاة الدكتورة مى رافع، أخصائية التخدير بمعهد أورام دمنهور، بشكل مفاجىء أثناء تأدية عملها ، مما أصاب جميع أصدقائها بحالة من الذهول و الحزن الشديد .





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جانب-من-الجنازة-(2)



جانب-من-الجنازة-(3)