اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 08:13 م
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بروتوكول تعاون بين "بتروتريد" وميناء سفاجا لإعادة تدوير المخلفات الهيدروكربونية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 08:09 م
بروتوكول تعاون بين "بتروتريد" وميناء سفاجا لإعادة تدوير المخلفات الهيدروكربونية ميناء سفاجا -أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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في إطار التعاون المثمر بين شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول وهيئة موانئ البحر الأحمر في تجميع كافة المخلفات من جميع موانئ الهيئة، عقد الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول، اجتماعاً مع اللواء بحرى ياسر عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة والجمارك وهيئة ميناء سفاجا.
 
وذلك للاستفادة القصوى من إعادة تدوير المخلفات الهيدروكربونية ومعالجتها في إنتاج الوقود البديل والاستغلال الاقتصادى الأمثل لكافة المخلفات الأخرى، وكذا التخلُّص الآمن من المخلفات التى لا يُمكن إعادة تدويرها.
 
يأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المثمر بين هيئة موانئ البحر الاحمر برئاسة اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر.
 
كما يعد هذا التعاون إعمالاً للدور البيئي الذي تحرص عليه وزارة البترول و تقوم به شركة ” بتروتريد “ للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث في ظل استراتجية الدولة ٢٠٣٠ لجعل الموانئ المصرية موانئ خضراء.

البترول

الموانئ المصرية

بترول

سفاجا

ميناء



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