بدء تنفيذ قرار الرئيس السيسي بعلاج إبراهيم محمود على نفقة الدولة.. صور

الشرقية – فتحية الديب

بعد لفتة جديدة تعكس إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعوره بمعاناة المواطن المصرى البسيط استجاب الرئيس لاستغاثة الشاب إبراهيم محمود عبد الفتاح البالغ عمره 23 عامًا المصاب بضعف فى الرؤيا وتشوهات فى الفك والوجه وقرر علاجه على نفقة الدولة، قال الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، إنه تم استقبال الشاب من أجل أجراء عملية إصلاح عظام الوجه ومفاصل الفك والحَجاج وتجويف العين بالإضافة "حول العين".

وفور صدور قرار الرئيس بعلاج الشاب إبراهيم محمود، تم تكليف الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق بالتحرك الفوري لبدء مرحلة العلاج وقام فريق طبى من مستشفيات جامعة الزقازيق بالتوجه إلى منزل الشاب إبراهيم الكائن المقيم بمنشأة أبو عمر التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية، وتم توقيع الكشف الطبى عليه ونقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى الزقازيق الجامعى للبد ء فورًا فى علاجة.

والشاب إبراهيم عمرة 22 عامًا له 3 أشقاء أشرف حاصل على ليسانس حقوق، وأحمد على دبلوم ثانوى فنى وإيهاب بالثانوية العامة وترتيب إبراهيم الثانٍ بين أشقائه.

وقدمت أسرة الشاب الشكر للأب الرئيس السيسي الذى أدخل الفرحة والبهجة على قلوبهم وأكدوا أن الرئيس أب وأخ لجميع أفراد الشعب المصرى.

ويقول إبراهيم محمود عبد الفتاح لقد التحقت بكلية الآداب بجامعة الزقازيق عام 2018 شعبة جغرافيا وكنت متفوقًا فى دراستى وبعد شهور قليلة من الدراسة تعرضت لحادث مؤلم بقريتى حيث أطاحت بى سيارة طائشة تسببت فى إصابتى بكسور متعددة فى الفك والأسنان وضعف فى الرؤيا وعدم القدرة على تناول الطعام وأصيبت بغيبوبة لمدة 14 يومًا وبعد رحلة علاج دامت 4 سنوات لم تفلح محاولات العلاج وتعرضت للتنمر من أقرانى وأبناء القرية وأصيبت بحالة نفسية سيئة أدت لبكائى بصفة مستمرة ورغم ذلك لم افقد ثقتى بالله وواصلت دراستى بالجامعة حتى حصلت على ليسانس الآداب هذا العام.

وقد هدانى تفكيرى الى مناشدة الرئيس السيسي لعلاجى على نفقة الدولة حيث قمت بإجراء مداخلة مساء أمس مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد"، للمطالبة باستكمال علاجى وكانت المفاجأة السارة للاستجابة الفورية لمطلبي وعلاجى على نفقة الدولة، من قبل الرئيس السيسى، حيث تم نقلى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى وتم احتجازى بوحدة العناية المركزة وإخضاعي للرعاية الفائقة بإشراف الدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذى للمستشفيات حيث تم تشكيل فريق طبى من جميع التخصصات لتحديد برنامج العلاج.

أضاف الشاب إبراهيم، أن استجابة الرئيس السيسي السريعة قرار علاجى على نفقة الدولة تعكس متابعة الرئيس لمشاكل شعبه وحرصه على رفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن والده بكي من الفرحة وقام بصلاة ركعتين شكر لله عز وجل وتوجه بالدعاء الى الله أن يحفظ الرئيس السيسي وأن يطيل الله فى عمرة ليواصل بناء مصر الجديدة.

وجه والد إبراهيم عبد الفتاح الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدته فى علاج ابنه وإجراء عملية جراحية لاستعادة نظرة وقدرته على تناول الطعام، قائلًا، ربنا يكرمه ويسعده زى ما أدخل الفرحة على قلوبنا ويحفظة ويحفظ البلد".



الشاب إبراهيم محمود-بالمستشفى



الشاب إبراهيم-محمود بالمستشفى



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى-(4)



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى-(6)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(1)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(2)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(3)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(4)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(1)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(2)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(3)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(4)