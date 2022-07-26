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الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:18 ص
الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء
كتب إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم كبيرة، ولم تشهدها اقتصاديات العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ومعظم الاقتصاديات تعيش تحت وطأة الأزمة بما يعمق حالة عدم الاستقرار لديها.

 

أضافت جيهان صالح، فى لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن مصر ليست فى منأى عن العالم والأزمة العالمية، كون العلاقات المصرية الخارجية منفتحة على كافة دول العالم، متابعه: "كنا نعتمد على روسيا وأوكرانيا فى القمح ومن ثم ما يحدث الأن يمثل ضغطا على البلاد، لتوفير تلك السلع والطاقة التى تأثرت بشده جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

 

وتابعت مستشار رئيس الوزراء، أن المستهدف الرئيسى من أى اقتصاد هو رفع مستوى معيشة المواطن، عبر الدخل الحقيقى الذى يحصل عليه، بما يحقق له توفير كافة السلع والخدمات التى يحتاج لها خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية، حيث تحرص الدولة على استمرارية مقدرة دخله على توفير كافة ما يحتاجه، دون أن يتأثر بوطأة الأزمات والتى اعتاد الحصول عليها".

 

وأوضحت أنه فى ظل الأزمات من الضرورى تحديد الأولويات، وهذا ما تهدف له الحكومة فى مثل هذه الأوقات.


جيهان صالح

مجلس الوزراء

الحكومة

الازمة الاقتصادية

اخبار التليفزيون



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