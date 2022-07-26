المرشحان لخلافة بوريس جونسون يتنافسان الليلة فى مناظرة تلفزيونية ثانية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "آي" البريطانية إن المرشحين لخلافة بوريس جونسون فى زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، ريشي سوناك وليز تروس سيتنافسان وجهاً لوجه مرة أخرى في المناظرة الثانية، حيث يختار الأعضاء المحافظون رئيس الوزراء القادم.

يأتي ذلك بعد مناظرة مباشرة لأول مرة ليلة الاثنين، حيث اشتبك المرشحان المتبقيان لقيادة حزب المحافظين في مناظرة تلفزيونية. وكلاهما يأمل في أن يتم اختيارهما كزعيم جديد للحزب في الانتخابات ، والتي ستظهر نتيجتها بحلول 5 سبتمبر.

وستواجه وزيرة الخارجية والمستشار السابق مرة أخرى في حدث تعرضه صحيفة "ذا صن " وعلى قناة "توك تى فى" في الساعة 6 مساءً، وأوضحت الصحيفة أن اليوم الثلاثاء يصادف عيد ميلاد تروس الـ 47.

واعتبرت الصحيفة أن المناظرات مهمة، حيث من المقرر أن تصل بطاقات الاقتراع البريدية إلى أعضاء حزب المحافظين بحلول 5 أغسطس، لذلك يحتاج كلا المرشحين إلى أداء جيد في المناظرات.

كما ستقام مناظرة تليفزيونية أخرى على شبكة "سكاى نيوز" يوم الخميس 4 أغسطس الساعة 8 مساءً. وسيتم استضافة البرنامج من قبل كاي بيرلي.

وسيشارك كلا من تروس وسوناك في 12 فاعلية ينظمها الحزب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وستكون المواعيد والأماكن كالتالى:

ليدز في 28 يوليو

اكستر في 1 أغسطس

كارديف في 3 أغسطس

إيستبورن في 5 أغسطس

دارلينجتون في 9 أغسطس

شلتنهام في 11 أغسطس

بيرث في 16 أغسطس

أيرلندا الشمالية في 17 أغسطس

مانشستر في 19 أغسطس

برمنجهام في 23 أغسطس

نورويتش في 25 أغسطس

لندن في 31 أغسطس

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نتائج استطلاع جديد لمؤسسة "يوجوف" أظهر استمرار تفضيل حزب المحافظين لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس كمرشحة لتولى زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، وذلك بعد المناظرة التلفزيونية الأولى بينها وبين وزير الخزانة السابق، ريشى سوناك.

وتظهر النتائج أن تروس صُنفت بأنها "استطاعت التواصل بالأشخاص العاديين ، وكانت محبوبة وجديرة بالثقة " أكثر من منافسها.

واعتبرت صحيفة "التليجراف" أن ريشي سوناك عانى من انتكاسة في محاولته لقيادة حزب المحافظين بعد نتائج الاستطلاع الذى أجرى على 507 من أعضاء حزب المحافظين الذين شاهدوا مناظرة القيادة مساء الاثنين، حيث قال ما يقرب من الثلثين - 63 في المائة - إن تروس استطاعت إيصال رسائلها مقابل 19 في المائة فقط لسوناك.