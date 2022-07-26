اليوم السابع
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القبض على لص تخصص فى سرقة المجوهرات بأسلوب المغافلة بالقاهرة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:37 ص
القبض على لص تخصص فى سرقة المجوهرات بأسلوب المغافلة بالقاهرة مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس  لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتبين أنه (عامل بمحل مصوغات ، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته خاتم ذهب "مجهول المصدر".
 
بمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل المحل عمله بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء مالكة المحل تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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