اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:40 م
أكرم القصاص
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العراق: التطور العسكري أسهم في الضغط على الإرهابيين وقتل عدد من قادتهم

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:10 م
العراق: التطور العسكري أسهم في الضغط على الإرهابيين وقتل عدد من قادتهم القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن التطور الإيجابي في المجالات العسكرية العراقية سواء الأمني أو الاستخباري أسهم في الضغط على الجماعات الإرهابية وقتل عدد من قادتهم.


وقال اللواء الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية اليوم الثلاثاء إن "قيادة عمليات بغداد تضغط بعملياتها المتنوعة على التنظيمات الإرهابية المتواجدة في شمال بغداد"، مضيفا أن "العمليات الأمنية والعسكرية لقيادة عمليات ديالى وصلاح الدين تضغط فيما تبقى من بعض الجيوب الموجودة في تلك المناطق".


وأضاف أن "الجماعات الإرهابية تقوم بالانسحاب إلى مناطق أخرى لاعتقادها بأنها آمنة إلا أنها القوات العراقية ستواصل عملياتها حتى القضاء عليها".


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الجيش العراقى

اللواء تحسين الخفاجي

الإرهاب فى العراق



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