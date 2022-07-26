الصحة العالمية: نستبعد تحول جدرى القرود إلى جائحة على غرار كورونا

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام للاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حول آخر مستجدات فيروس كورونا وجدرى القرود، أنه سوف يواصل فيروس كورونا الانتشار والوسيلة الوحيدة لوقفه هو اتباع الإجراءات الاحترازية، وهناك لقاحات وأدوية متوافرة لفيروس كورونا، واللقاحات تمنع الدخول للمستشفيات والعدوى القاتلة.

وأضافت أن الصحة العالمية تقدمت بآخر استراتيجية بضرورة التغطية باللقاح بنسبة 100% فى الفئات المعرضه للخطر، ولابد من تلقى جميع غير الملقحين للقاح ، موضحة اننا سنشهد المزيد من التحورات ، ولابد ان نعى ان الفيروس لم ينتهى.

وقالت بالنسبة لجدرى القرود، والذى أصبح طارئة صحية، وهى ظاهرة تمثل خطرا على صحة عامة وتحتاج إلى استجابة دولية منسقة، وهناك الكثير من القضايا التى يجب أن نكتشفها، وهناك خطر متزايد من الإصابة والانتشار، وهناك معلومات لازلنا لا نعرفها وعدم اليقين بالنسبة لجدرى القرود، فهناك 16 ألف إصابة فى 75 بلدا، ونتوقع أن تتزايد هذه البلدان، ومعظم الحالات التى أصيبت من الأطفال والنساء كانت خفيفة، لكن الأغلبية بين الشواذ، ولابد من تعزيز الترصد وزيادة الوقاية واستخدام اللقاحات والعلاجات، موضحة أن أى شخص يمكن أن يصاب لذلك، لابد من وقف انتشاره بتلقى اللقاحات والعلاجات.

من جانبه قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، إنه لا نتوقع أن يتحول جدرى القرود إلى جائحة مثل كورونا، رغم إعلان حالة الطوارئ الصحية، لأن الجائحة هو تفشى فى ناحية جغرافية ضخمة وينتشر عبر الرذاذ التنفسى، لكن فى هذه المرحلة بالنسبة لجدرى القرود فإنه لا ينتشر من خلال الرذاذ التنفسى، لكنه ينتشر عبر فئة محدودة من الأشخاص، وعلينا ألا ننظر إليه على انه جائحة.