الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا عن مستجدات جدرى القرود وجائحة كورونا

كتبت أمل علام

بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية لـ جدري القرود، يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا صحفيًا بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 26 يوليو عن طريق الفيديو، حول أحدث المستجدات الدولية والإقليمية لجائحة كورونا ومرض جدري القرود.

وقالت منظمة الصحة العالمية بيان إن المؤتمر الصحفي يشمل: تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كورونا، إعلان جدري القردة كطارئة صحية تثير قلقًا عالميًا.

يتحدث في المؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام للاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

من جانبه قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه يتعين عليه العمل كوسيلة لكسر التعادل لحل خلاف بشأن إعلان تفشي مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال تيدروس: "على الرغم من أنني أعلن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، إلا أن هذا تفشي في الوقت الحالي يتركز بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، وخاصة أولئك الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشي مرض جدري القرود سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى من التأهب لمنظمة الصحة العالمية، لإطلاق استجابة دولية منسقة ويمكن أن تطلق التمويل للتعاون في مشاركة اللقاحات والعلاجات.