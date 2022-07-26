الصحة العالمية: الجميع عرضة لخطر الإصابة بجدرى القرود

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن الوضع بالنسبة لجدرى القرود متوسط بإقليم شرق المتوسط، لكن المرض لا ينتشر بسرعة مثل كورونا، لكن الجميع لازال فى خطر، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن أعراض الإصابة تتفاوت طبقا للمناعة، والتى قد تؤدى إلى الدخول إلى المستشفى، موضحا أن مكتب إقليم شرق المتوسط عمل على التنسيق بين السلطات من أجل تعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية والدعم التقنى لجميع الأنظمة الصحية بالإقليم.

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، إن معظم الأعراض تحدث فى الأعضاء التناسلية بالإضافة إلى الصداع والأوجاع فى الجسم وتستمر من 3 إلى 4 أسابيع، والأطفال أصحاب المناعة الضعيفة يتعرضون لمضاعفات وكذلك الحوامل.