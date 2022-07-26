السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مزرعة دواجن بقرية شنراق التابعة لمدينة السنطة، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية بين العاملين.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بتلقى بلاغ بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز ملك المواطن "محمد.أ" مقيم بقرية شنراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارات الإطفاء دون خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.