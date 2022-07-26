السلطات الأمريكية تحبط محاولة تهريب 91 ألف قرص مخدر داخل "علب شيبسي"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السلطات الامريكية إن رجلين من واشنطن اتهما يوم الجمعة بتهريب 91 ألف حبة فنتانيل وهي نوع من الحبوب المخدرة داخل حاويات رقائق بطاطس.

وفقا لنيويورك بوست، تم القبض على خوان إي هيرنانديز وأليخاندرو ماسياس-فيلاسكيز بعد تحقيق في صلات الثنائي بمنظمة إجرامية عابرة للحدود تستورد كميات كبيرة من حبوب الفنتانيل إلى مقاطعة واتكوم ، حسبما قال مكتب شرطة المقاطعة.

وقال مسؤولون إن عملاء تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) الخاصين الذين يعملون مع مكتب العمدة تلقوا معلومات تفيد بأن هيرنانديز رتب لتسليم 91000 حبة فنتانيل في بيلينجهام.

رصد رجال الامن الداخلي هيرنانديز في موقف للسيارات في بيلينجهام ماسياس-فيلاسكويز وهو يسلم كيسًا من القماش الخشن ، تم تحديده لاحقًا لاحتواء 10 كيلوجرامات من الفنتانيل مخبأة داخل صناديق من الورق المقوى وحاويات رقائق البطاطس وتم القبض على كلا الرجلين.

حذر بيل إلفو رئيس شرطة مقاطعة واتكوم ، من أن سعر العقار غير المشروع في الشارع قد انخفض بشدة حيث أصبح متاحًا على نطاق واسع في المجتمع.

قال الوكيل الخاص المسؤول (SAC) روبرت هامر ، الذي يشرف على عمليات الامن الداخلي: "لا يمكن التقليل من مخاطر الفنتانيل ، خاصة في منطقة حدثت فيها حالات وفاة بجرعة زائدة مؤخرًا تُعزى إلى الحبوب المربوطة بالفنتانيل."

ووفقا لادارة مكافحة المخدرات التابعة للعدل الامريكية، الفنتانيل مادة أفيونية اصطناعية أقوى بنحو 100 مرة من المورفين و 50 مرة أقوى من الهيروين كمسكن.

ويقدر المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن هناك 107622 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في عام 2021 ، مع 71238 حالة وفاة مرتبطة بالمواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل.