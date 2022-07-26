الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجتمع بوزير الداخلية الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:55 م خلال الاجتماع كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي وزير الداخلية اجتماع السيسي بوزير الداخلية عاجل اليوم السابع بلس حركة الداخلية تنقلات الداخيلة حركة الشرطة 2022 ـتنقلات وزارة الداخلية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يستقبل الرئيس الصومالى بقصر الاتحادية الإثنين، 25 يوليه 2022 04:46 م القمة المصرية الصومالية بالقاهرة تبحث التطورات بمنطقة القرن الأفريقى وأمن البحر الأحمر وقضية سد النهضة الإثيوبي.. الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة الإثنين، 25 يوليه 2022 03:12 م الرئيس الصومالى من "الاتحادية": المصريون دفعوا حياتهم ثمنا لمساندة الصومال والحصول على استقلالها.. حسن شيخ محمود: هناك مدارس مصرية فى مقديشيو.. وممتنون لدعم مصر الكبير لبلادنا فى مجال الأمن والخدمات الاجتماعية الإثنين، 25 يوليه 2022 02:03 م الرئيس السيسي فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصومالى: تطرقنا لتطورات ملف سد النهضة الإثيوبى وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية.. وافتتاح فرع بنك مصر فرصة نحو تعزيز التواجد التجارى والاستثمارى المصرى بالصومال الإثنين، 25 يوليه 2022 01:21 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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