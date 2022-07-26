الذكرى 36 لافتتاحه.. "دمياط" أول ميناء يتوافق بيئيا ويزود السفن المتراكية بالكهرباء

يحتفل ميناء دمياط بالذكرى ( 36 ) على افتتاحه وتشغيله اليوم الثلاثاء، والذي يوافق 26 من يوليو 1986، حيث قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة بتقديم التهنئة لجميع العاملين بالهيئة والمجتمع المينائى بتلك المناسبة باعتبارهم شركاء في النجاح إلى وصل إليه الميناء، وأوضح أن الدعم والمساندة القوية والمستمرة من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، لها بالغ الأثر فى النجاح الذى حققه الميناء مؤخراً ، إضافة إلى جهد أبنائه العاملين .

يعد ميناء دمياط واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، موانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء في مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية ، متوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية . و هو أول ميناء في الشرق الأوسط وإفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) ( Onshore Power Supply ) ، كما يعد أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآمن للسفن ( Just In Time ) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر إنتظار خارجى للسفن.

ويتوفر بالميناء وسائط النقل المتعددة كونه مجهزا بشبكة سكك حديد بطول 11 كيلو مترا و متصلًا بنهر النيل فرع دمياط قناة ملاحية طولها 4.5 كيلو متر ، و به 22 كيلو متر طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلى ومنها الى شبكة طرق تصل إلى قلب الدلتا وكل أنحاء الجمهورية .

كما تبلغ مساحة الميناء الكلية 11.8 مليون متر مربع منها المسطح المائي 3.9 مليون متر مربع ومساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع ويتمتع الميناء بميزه تنافسية كونه مفتوح للملاحة طول العام حتى فى النوات و به ممر ملاحي بطول 11 كيلو متر و تبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر و يتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن .

وخلال الفترة الماضية تقلد ميناء دمياط مكانة متقدمة بين الموانئ المصرية و حقق العديد من الإنجازات أهمها : استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال لميناء مرة أخرى ايذاناَ بإعادة تشغيل محطة إسالة الغاز بالميناء بعد توقف 8 سنوات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط .

ونجحت هيئة الميناء في إعادة استغلال المحطة النهرية بالميناء لنقل القمح عن طريق نهر النيل بالبارجات إلى صوامع الغلال في محافظات مصر المختلفة .

ومن منطلق الخدمة المجتمعية التي تقدمها هيئة ميناء دمياط وتحرص عليها ، يتم تدريب عدد من أبناء محافظة دمياط من شباب الخريجين وطلبة الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين علي الأنشطة والأعمال التخصصية بها وفي كافة المجالات، وذلك بهدف اكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل .

كما قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، برفع الأعلام على أحدث أربع قاطرات بحرية جديدة انضمت مؤخراً لأسطول وحدات الخدمات البحرية بميناء دمياط وهى القاطرات ( هداية ، سليمان ، صالح ، أبو جندية ) والتي تصل قدرة شد كل منهم إلى 60 طن ،تم التعاقد عليهم لمواكبة الزيادة الحالية في استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء وكذا الزيادة المتوقعة في سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات ( تحيا مصر 1) ، بالإضافة إلى انضمام لنش الإرشاد ( دمياط الجديدة ) ، ولنش مكافحة التلوث ( تطهير 4 ) .

قامت هيئة الميناء بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط و التي فازت الهيئة بتنظيمها و الممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود التابعة للإتحاد الأوروبي والتي تستهدف تأهيل الشباب و المرأة من الطلبة و الخريجين بمحافظة دمياط و تزويدهم بالمهارات و التدريب و الخبرات المهنية اللازمة لتحسين فرص عملهم خاصة في الموانئ البحرية بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى.

وفي إطار التطابق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية نجحت الهيئة في اجتياز إجراءات التجديد النصفي لشهادة المواءمة الأمنية لميناء دمياط والمرافق المينائية التابعة له طبقاً لمتطلبات التواؤم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية( ISPS ) .

ونجاحاً لجهود هيئة ميناء دمياط في استكمال عملية التحول الرقمي لخدماتها ، وسعياً منها لتطوير عملية التحصيل الإليكتروني لمعظم الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها . تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري ، يتضمن قيام البنك بتوفير الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية لتسهيل تحصيل الهيئة مستحقاتها نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها عن طريق أجهزة ( QR CODE ) و ( POS ) والتي سيتم تعميمها على كافة أماكن التحصيل داخل الميناء .

كما أجرت هيئة اللويدز ريجيستر أحد أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة مراجعتها الدورية لشهادات الجودة الخاصة بميناء دمياط فى إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليه.

كما شاركت الهيئة في العديد من المؤتمرات والمعارض البحرية والاحتفالات مثل : " مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات ( مارلوج ) ، والمؤتمر الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا ، و احتفالية كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ، و مؤتمر اتحاد الموانئ البحرية العربية ، و احتفالية اليوم البحرى العالمى الذى فاز خلاله ميناء دمياط بجائزة ( أفضل ميناء تجارى فى تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط ) لعام 2021."

كما تم افتتاح مركز الخدمات اللوجستية الخاص بمنظومة نافذة بميناء دمياط ضمن السياسة العامة لتطبيق وتعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ المصرية والتى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج وسرعة صرف البضائع . و تتويجاً المفاوضات والمباحثات التى تمت بين الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل وقيادات الخط الملاحى( HMM ) الكورى ، وقع الاختيار على ميناء دمياط ليكون وجهة أولى رحلاته للموانئ المصرية ، ايذاناً لدخول سفن الخط الملاحى للموانئ المصرية لأول مرة .

من أبرز المشروعات الحالية و المستقبلية بالميناء ( مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1520 م ، مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحى وتقليل معدلات الاطماء ، مشروع إنشاء محطة الحاويات " تحيا مصر 1 " بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م ، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل الذى سيحول الميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط ، مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول الى عمق 18.5 م ).

كما تشمل الخطة الإستثمارية الجديدة 2022 / 2023 على ( إنشاء محطة متعددة الأغراض ( تحيا مصر 2 ) خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3400 متر وساحة خلفية 2.2 مليون متر مكعب ، مشروع إنشاء رصيف بحرى بطول ( 600 متر وساحة 270 ألف متر مكعب ) بجوار الحاجز الشرقى ) .

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