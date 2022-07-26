الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على طبيب وإحداث تلفيات بمركز طبى بالمنصورة

كتب محمود عبد الراضى

استجابت وزارة الداخلية لما نشره اليوم السابع متضمنا التماس نقابة الأطباء لكل من النائب العام ووزير الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو واقعة وفاة سيدة مريضة خلال محاولة أحد الأطباء بالمنصورة إنقاذ حياتها، وقيام أهليتها بالتعدى على الطبيب وإحداث تلفيات بالمركز الطبى الخاص به محل الواقعة، وتلقت النقابة استغاثة من أسرة الطبيب تفيد تعرضهم لتهديدات، مطالبة فى هذا الصدد حماية الطبيب وأسرته ممن يقومون بتهديد حياتهم وتم العرض على وزير الداخلية.

وبفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 6/7/2022 م ورد بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة بنشوب مشاجرة داخل أحد المراكز الطبية الكائنة بدائرة القسم بين طرف أول" 5 " أشخاص وطرف ثانى طبيب بالمركز الطبي المشار إليه وجميعهم مقيمون بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض" مطواه" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتعدى بالضرب على الطرف الثانى وإحداث تلفيات بالمركز الطبي المشار إليه لاعتقادهم تسبب الطرف الثانى في وفاة مريضة من أهلية الطرف الأول واتهموه بالإهمال الطبي.

وبمواجهة الطرف الثانى اتهمهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم، وتم عرض الطرفان على النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيلهم عقب التصالح، وعقب ما تقدم أهلية الطبيب المذكور بشكوى تضررو خلالها من الطرف الأول لقيامهم بتهديد الطبيب بالتعدى عليه وعلى أسرته وباستدعاء الطرف الأول مرة أخرى نفوا قيامهم بتهديد المذكور وتعهدوا بعدم التعرض له، وتم تحرير محضر بذلك وقد تم إخلاء سبيلهم.

كما نود الإشارة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال رصد ومكافحة كافة صور الجرائم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.