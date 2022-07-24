موقع دعم مصر يستمر فى تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

يستمر موقع دعم مصر في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الجاري، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يهدف إلى مصلحة المواطن فى المقام الأول، حيث يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية "sms" على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، سرعة تسجيل رقم التليفون الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون.