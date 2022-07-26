اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:14 م
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التضامن تتابع إجراءات صرف معاشات يوليو للمتخلفين عن الموعد المحدد

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:00 م
التضامن تتابع إجراءات صرف معاشات يوليو للمتخلفين عن الموعد المحدد صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة  التضامن الاجتماعى الإجراءات الخاصة بصرف  معاشات يوليو 2022  مع  استمرار تغذية ماكينات الصرف الالى لصرف المعاشات لمن تخلفو عن الموعد المحدد لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة  نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ  ، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يوليو، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
 
 
 
 
 

التضامن

معاشات يوليو

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



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