اليوم السابع
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ما موقف الممتنع عن تحويل بطاقة صرف المعاش الزرقاء لكارت ميزة؟..التأمينات تجيب

الإثنين، 25 يوليه 2022 08:00 ص
ما موقف الممتنع عن تحويل بطاقة صرف المعاش الزرقاء لكارت ميزة؟..التأمينات تجيب صرف المعاشات
كتب ــ مدحت وهبة

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في إطار الحرص على تيسير صرف المعاشات، تواصل  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة "البطاقة الزرقاء" لقرب انتهاء صلاحيتها، إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالى برعاية البنك المركزي، وأن آخر فترة لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاشات نهاية الشهر الجاري وبعدها ستتوقف البطاقة الزرقاء عن صرف المعاش، وفى حالة إعادة صرف المعاش يطلب توجه صاحب المعاش إلى أي فرع من مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية أو أى فرع للبنك الزراعي المصري لاستخراج كارت ميزة.
 
ويمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن أو من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية أو من خلال فروع البنك الزراعي المصري، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت ميزة في نفس اليوم، الذى تقدم فيه بالطلب، دون تحمل أى أعباء مالية، وكذلك يمكنه التوجه لأى فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش .
 
وخلال الفترة الماضية قامت الهيئة بتحويل ما يقرب من 10 ملايين بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية "الزرقاء" إلى كارت ميزة أو إلى بطاقات ATM على حسابات المستفيدين بالبنوك أو المحافظ الإلكترونية، وذلك من إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش والبالغ عددهم  ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد، على أن يتم تحويل باقى بطاقات المعاشات البلاستيكية لعدد يقترب من 700 ألف مستفيد إلى كارت ميزة وسط تيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات لاستخراج كارت ميزة بكل سهولة، حيث إن آخر فترة لانتهاء صلاحية الكروت الزرقاء الخاص بصرف المعاشات نهاية شهر يوليو الجارى.

التأمينات

بطاقة صرف المعاش الزرقاء

كارت ميزة لأصحاب المعاشات

خدمات أصحاب المعاشات



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