التأمين الصحي بالغربية تنظم ندوات تثقيفية للتوعية بأمراض الأنيميا والتقزم

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية ، بدء عمل ندوات تثقيفية لأولياء الأمور للتوعية بأهمية التغذية السليمة وأهمية علاج الحالات الايجابيه المكتشفة فى حملة الأنيميا والتقزم في العيادات الخارجية التابعة للفرع والمدارس، بالتنسيق مع المهندس ناصر حسين وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

ومن المقرر عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الصحة المدرسية والفرق الطبية بالمدارس لاستكمال الملفات الطبية للحالات الإيجابية وتوجية الحالات وأولياء الأمور للعيادات لاستكمال العلاج والمتابعة.

يذكر أن الفرع يشارك في المبادرة من خلال 43 فريق 10 عيادات للصحة المدرسية لاستكمال الفحوصات وإعطاء العلاج للطلبة الإيجابي، وبلغ عدد من تم فحصهم حتى الآن ما يقرب من 585 ألف طالب وتحقيق نسبة إنجاز وصلت إلى 85 ٪ من المستهدف.

ويأتي هذا استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس في إطار مبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.