الآلاف من أهالى البرلس يشيعون جثمان صياد غرق فى مياه البحر المتوسط

كفر الشيخ – محمد سليمان

شيع الآلاف من أهالى البرلس بكفر الشيخ جثمان رمضان أحمد حسن محمد الجمال، الصياد الذى لقى مصرعه غرقا فى مركب صيد فى منطقة بين محافظتى بورسعيد ودمياط، في شهر يناير الماضي، ضمن 6 صيادين غرقوا من بينهم 4 أشقاء، وهو من بينهم، وتم دفن جثمان أحد أشقاءئه وابن خالتهم يوم 14 يناير الماضي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الصياد بجوار مقابر مدينة برج البرلس،داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وقال محمد شرابي شيخ الصيادين، شيع الآلاف من أهالي البرلس وبلطيم جثمان الصياد رمضان الجمال، وسط حالة من الحزن لفقد أسرة احمد الجمال أربعة من أشقاء من الأسرة، مؤكدا أنه تم العثور على جثمان الصياد رمضان الجمال على شواطئ غزة في الاول من فبراير الماضي وبعد التواصل مع الخارجية تم أخذ عينه وارسالها لإجراء تحاليل dna للمتوفي ووالده في معامل وزارة الصحة بطنطا، وأظهرت النتائج أن الجثمان للصياد أحمد حسن محمد الجمال، نجل والد الصيادين الأربعة الذين غرقوا بالمركب، وظل جثمان الصياد بمستشفى الشفاء بغزة طوال تلك الفترة الماضية، ووجهت وزارة الخارجية بنقل الجثمان، أمس لموطن أسرته بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ حيث أدى ألاف المشيعين صلاة الجنازة أمام مسجد ابو العزايم.