افتتاح المرحلة الأخيرة من تطوير كورنيش النيل بالمنيا بتكلفة 10 ملايين جنيه.. صور

كتب على عبد الرحمن والمنيا حسن عبد الغفار

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، يرافقهما اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا المرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا، والتى تبدأ من نهاية سور مبنى المحافظة إلى نهاية الكورنيش "سور الرى" بامتداد 492 مترا على نهر النيل وبتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و500 ألف جنيه.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، أن الوزيران يرافقهما المحافظ تفقدا أعمال التطوير المنتهية، للاطمئنان على مدى جاهزية المرحلة الرابعة من الكورنيش لاستقبال المواطنين، كما قاما بجولة على الكورنيش وخلال الجولة، تفقد الوزيران والمحافظ معرض لمنتجات أيادى مصر، ضمن منصة "أيادى مصر" والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتى تتميز بها المدن المصرية عبر منصة إلكترونية يمكن من خلالها الوصول إلى الأسواق الدولية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بأعمال التطوير التى تمت فى الكورنيش وتوفير متنفس لأهالى محافظة المنيا وما يتميز به من شكل حضارى وجمالى، مؤكدًا دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظات بما يساهم فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

ومن جانبه، الدكتور خالد العنانى حرص الوزارة على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، فى إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 والتى تهدف إلى تحسين نوع وجودة الخدمات و تشجيع المنتج المصرى وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية، لذلك تقوم الوزارة بدعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال عن طريق السماح بإقامة معارض للحرف التراثية فى المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التى تنظمها الوزارة. ووعد وزير السياحة والآثار العارضين بعرض منتجاتهم على هامش احتفالية سوف يتم إقامتها قريبًا بالمنيا بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأوضح محافظ المنيا أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم من أولويات المحافظة، والذى يأتى فى إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة تعد استكمالا لتطوير الكورنيش وتضم مقاعد عائلية واخرى فردية وممشى لممارسة الرياضة وممشى آخر على نهر النيل مباشرة ودورات مياه، كما تم تصميم الأشجار وأعمدة الإنارة بشكل جمالى متميز.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا تمت على أربع مراحل بإجمالى طول 1823م وبمساحة تصل إلى 66 ألف متر مربع ، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للتطوير 35.3 مليون جنيها ، مشيراُ إلى أن المرحلة الأولى (أ) بدأت من سور نادى الشرطة إلى بنك إسكندرية على امتداد حوالى 319م ، بينما امتدت المرحلة الأولى (ب) من بنك إسكندرية إلى أبراج الجامعة ، كما بدأت المرحلة الثانية من أبراج الجامعة إلى نهاية المحافظة على امتداد حوالى 174م ، فيما امتدت المرحلة الثالثة من سور نادى الشرطة الجنوبى إلى نادى القضاة (نزلة الكوبرى العلوي) بطول 650 م.

ودعا المحافظ أهالى المنيا إلى الاستمتاع بالكورنيش، الذى يُعد متنفساً حقيقياً للمواطن البسيط مؤكداً أن الكورنيش ملك للجميع والحفاظ عليه واجب وطنى ومسئولية مباشرة للمواطنين ، لافتا أن وعى المواطن هو الأساس فى نجاح تلك التجربة.

ولفت محافظ المنيا إلى أن كورنيش النيل تم افتتاحه أمام المواطنين بالمجان عقب الانتهاء من أعمال التطوير مع اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على التطوير الذى شهده الكورنيش والذى تحول إلى تحفة جمالية على نهر النيل حيث تم تركيب كاميرات مراقبة وتفعيل غرامات على كل من يلقى القمامة على الأرض.