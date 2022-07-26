اعرف كيف تصدى قانون المرور الجديد لسقوط حمولات سيارات النقل لمنع الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الجديد ، عقوبات على سائقى سيارات النقل الثقيل لمنع سقوط الحمولات وتطايرها ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية، وبمجرد التوافق عليه سيتم عرضه وإقراره ليحجم من حوادث الطرق، ووضع العديد من المواد على سائقى النقل ليحد من وقوع الحوادث.

ويقول مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد فرض عدة عقوبات على سائقى السيارات النقل الثقيل، أثناء السير على الطرق لمنع الحوادث ومنها يتم التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد عن ألف جنيه، كما عاقب القانون على مخالفة الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة ما بين 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر، أن هناك مخالفة يكررها سائقو النقل الثقيل وهى تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق وتوقف حركة المرور دائما وعاقب المخالف بالقانون الجديد فى مادته الـ79 التى تدخل تحت الشريحة الرابعة، ويتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات، والتى ستحد من تكرار تلك المخالفة التى تحدث عادة على الطرق الدائرية والسريعة وتوقف حركة السيارات لمسافات طويلة.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع بنود عديدة فى القانون للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.

وأكد المصدر، أن القانون وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقى النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق طبقا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات، كما يجب تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية.