اعرف تفاصيل مشاركة شباب الجامعات فى تدريب البيئة واليونيسيف على تغيرات المناخ

كتبت منال العيسوى

ضمن إطار التعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لرفع الوعي لدى الشباب وبناء قدراتهم للمشاركة في العمل المناخى، باعتبارها أحد الآليات المهمة التى تتخذها الدولة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، أعلنت الوزارة والمنظمة عن تلقي طلبات للتدريب على إجراء استبيان تشاركي على مستوى المجتمع المحلي حول القضايا المتعلقة بالشباب والتغير المناخي.

وأنه سوف يتم تدريب الشباب الذي سيتم اختياره على كافة الأدوات المتطلبة لإجراء الاستبيان، حيث تتلقي طلبات للتدريب للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24 عاما من أجل بناء قدرات الشباب، وللمشاركة في العمل المناخي بإعتبارها أحد الآليات الهامة التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وسيتم التدريب للشباب والفتيات علي كيفية إجراء استبيان تشاركي حول القضايا المتعلقة بالشباب والتغير المناخي، كما سيتم التدريب لمن سيتم إختيارهم علي كافة الأدوات اللازمة لإجراء الاستبيان، وتمكينهم من قيادة البحوث المجتمعية، ودعمهم في توصيل آراهم، ومقتراحاتهم لصناع القرار بصورة إيجابية، حول قضايا تغير المناخ وتدابير التكيف والتخفيف من الآثار المترتبة.

وهناك عدة معايير لاختيار المشاركين من أهمها، أن يكون المشاركين من طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية ذات الصلة، و أن تتراوح أعمار المشاركين بين 18 – 24 عام ، كما لابد أن يكون له خبرة في مجال البحث العلمي، ومهارات الكمبيوتر، إضافة لإجادة اللغة الإنجليزية، وتكون الأفضلية لمن سبق له المشاركة في أنشطة بيئية، وأن يكون سبق له المشاركة في العمل التطوعي.

للمشاركة ومعرفة التفاصيل اضغط هنا

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=lQFBd-EUuE-QS6sYkgI2Z4K005inBNNKqPYHTCjJY6RUOVE5OVdBTU9KSUFEUUtZUkVDVDdVUzA5Qi4u&fbclid=IwAR37BSP2FLXdHL2e4kG-K7OzOxzMMM1gRbR0oFcGXuE4VSUiUaGn74zKTiw