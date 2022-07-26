اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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إيطاليا: نقطة "لامبيدوزا" المكتظّة بالمهاجرين توشك على الانهيار

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:15 م
إيطاليا: نقطة "لامبيدوزا" المكتظّة بالمهاجرين توشك على الانهيار إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مصادر أمنية إيطالية، بدء عمليات نقل المهاجرين، اليوم الثلاثاء، من نقطة "لامبيدوزا" الساخنة التي توشك على الانهيار مع أكثر من 1800 شخص يقيم في مبناها الذي لا يمكنه أن يضم أكثر من 350 شخصاً.


ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر - لم تسمها - إنه تم نقل أكثر من 600 مهاجر الليلة الماضية على متن سفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل.


وأوضحت المصادر أن عمليات تفريغ النقاط الساخنة ستستمر حتى يوم غد الأربعاء مع استخدام العبّارات بشكل مجدول، فضلا عن الوحدات التابعة لقوات البحرية وخفر السواحل.


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المهاجرون

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الهجرة إلى إيطاليا

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نقطة لامبيدوزا



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