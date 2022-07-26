اليوم السابع
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إيبارشية المنيا تحتفل بختام دورة لخدام وخادمات الإدمان

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:23 ص
إيبارشية المنيا تحتفل بختام دورة لخدام وخادمات الإدمان إيبارشية المنيا
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إيبارشية المنيا مساء أمس، بختام دورة "إطلاقًا للمسبيين"، بمقر المطرانية، حيث نظمت الإيبارشية دورة لإعداد خدام وخادمات الإدمان، تحت عنوان "إطلاقًا للمسبيين". 
 
وشارك في الدورة 6 من إيبارشيات الوجه القبلي، واستمرت 3 شهور، وتناولت دراسة أنواع الإدمان. 
 
وألقى الأنبا مكاريوس اسقف الإيبارشية كلمة في حفل التخرج عن ضرورة التحلي بطول الأناة والمثابرة مع المخدومين، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذه الخدمة، ووصف المتعافين بالمنتصرين. 
 
وفي ختام اليوم وزع نيافته شهادات التخرج على 37 خادما وخادمة.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا مكاريوس

اطلاقا للمسبيين



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