إصابة 7 مواطنين فى تصادم سيارة ملاكى بميكروباص غرب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص على طريق قامولا بالبر الغربي، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وجروح، وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت والقرنة لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص على طريق قامولا بالبر الغربي، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وجروح، وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وهم كل من "أحمد. م 48 سنة - اسماء. م 20 سنة - فادية. ح 55 سنة - محمد. ع 26 سنة - محمد. ب 40 سنة - حبشي. س 35 سنة - محمود. س31 سنة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.