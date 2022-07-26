إصابة 3 عمال بحروق بالذراعين والقدمين خلال حريق نشب فى مخبز بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخبز بمنطقة شارع المحطة دائرة قسم شرطة الخانكة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق بالذراعين والقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى السلام العام لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخبز بمنطقة شارع المحطة دائرة قسم شرطة الخانكة.

على الفور، جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، بفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بدون ترخيص على مساحة 50 مترا، ملك "س م ح"، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص من العاملين بالمخبز بحروق بالذراعين والقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.