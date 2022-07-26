اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:33 ص
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إزالة تعديات بحرم المصارف على مساحة 1600 متر فى مدينة السباعية بأسوان

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:35 ص
إزالة تعديات بحرم المصارف على مساحة 1600 متر فى مدينة السباعية بأسوان إزالة التعديات
أسوان – عبد الله صلاح

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واصلت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمحافظة أسوان أعمال فتح المحاور الجديدة والطرق البديلة لتيسير الحركة المرورية، حيث تمت إزالة التعديات الواقعة على حرم مصرف حاجر السباعية بمساحة 400 متر طولى، وبعرض 4 أمتار وذلك من إجمالى 1600 متر.

وصرح محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية، فى بيان صحفى، بأن التعديات عبارة عن تعديات على حرم المصرف تتم إزالتها مرحلياً بالتنسيق مع الإدارة العامة للرى والصرف بكوم أمبو "إدارة السباعية" وبواسطة معدات الوحدة المحلية، حتى يتسنى تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل.

ومن جانبه تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال إزالة التعديات والإشغالات والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والتى تنفذها الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز بمحافظة أسوان.


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