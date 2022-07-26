إحالة 108 موظفين بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ البحيرة، على إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية لمتابعة مدى الانضباط الإدارى، وأسفرت الحملات عن إحالة 36 من العاملين بالوحدات الصحية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى، وكذلك إحالة 28 من العاملين بالمنشآت الخدمية والحكومية بالمحمودية للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى.

وأسفرت الحملات أيضًا عن إحالة 44 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.