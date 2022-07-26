إبراهيم محمود من المستشفى: سجدت لله شكرا بعد استجابة الرئيس السيسى لعلاجى

الشرقية – فتحية الديب

بعد لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتحرك السريع لنقله لمستشفى جامعة الزقازيق لسرعة علاجه ، قال الشاب إبراهيم محمود، 22 عامًا، مقيم منشأة أبو عمر التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية، إن مستشفى جامعة الزقازيق استقبله بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، لإجراء الفحوصات الطبية وعرضه على الأطباء الاستشاريين والمختصين لاتخاذ الإجراءات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاجه، بعد استجابة الرئيس له، وإنه يتواجد الآن في غرفة عناية التخدير، مشيرا إلى أنه بدأ يشعر بحياة جديدة بعد استجابة الرئيس له وبدء مرحلة علاجه.

أضاف الشاب إبراهيم محمود، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن سيارة الإسعاف وصلت إلى منزله لنقله لمستشفى جامعة الزقازيق لبدء علاجه، بعد استجابة الرئيس السيسى له، خلال مداخلته مساء أمس مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد"، مشيرًا إلى أنه بكي وسجد لله شكرًا على استجابة الرئيس له، مؤكدًا أنه عاني منذ تعرضه لحادث خلال التحاقه بالفرقة الأولى لكلية الآداب قسم الجغرافيا، خلال ذهابه للكلية، حيث تعرض لحادث سير منذ عام 2018، مما تسبب في إصابته في الوجه والفكين، حيث أدى لصعوبة له في تناول الطعام، مع وجود صعوبة في الرؤية، ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لاستعادة حياته الطبيعية، مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج.

وأكد الشباب إبراهيم، إنه تعرض للغيبوبة لمدة 14 يومًا عقب الحادث داخل مستشفى أحدى المستشفيات بالشرقية، ثم أجرى عدة عمليات، ومنذ الحادث وهو يعاني من إصابته في الوجه والفكين، مع وجود صعوبة له في تناول الطعام، والرؤية أيضًا، مؤكدًا أنه له 4 أشقاء وهو الأبن الثاني بترتيب أخوته، مؤكدًا أن عائلته كلها سجدت لله شكرًا على استجابة الرئيس له، كما وجهوا الشكر له على اهتمامه بحالته المرضية.

وأكد الشاب، أنه يعاني من إصابات كبيرة نتيجة تعرضه لحادثة، مضيفًا: "نفسي ارجع افتح بوقي زي الناس.. عايش على شرب عصير وبعاني مشكلات فى الأسنان اللي اتكسرت فى الحادثة، بخلاف مشكلات فى العين وتأثرها بسبب الحادثة وفي مشكلة في الرؤية، نفسي أعيش زي الناس واطمن".



الشاب إبراهيم محمود-بالمستشفى



الشاب إبراهيم-محمود بالمستشفى



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى-(4)



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى



الشاب-إبراهيم-محمود-بالمستشفى-(6)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(1)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(2)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(3)



الشاب-إبراهيم-محمود-قبل-الحادث-(4)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(1)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(2)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(3)



خلال-تلقيه-العلاج-بالمستشفى-(4)