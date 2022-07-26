أورام الرأس والرقبة بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة غدا

كتب محمد صبحى

ينظم المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد، يومًا توعويًا حول "أورام الرأس والرقبة"، غدا بقاعة المحاضرات الكُبرى بالمعهد، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية لعلاج الأورام في مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان إن اليوم التوعوي بأورام الرأس والرقبة يهدف إلى رفع درجة الوعي بين مختلف الفئات المجتمعية حول هذا النوع من الأورام السرطانية، والأعراض المُصاحبة له وأسبابه، وعوامل الخطر، وطرق العلاج المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الاكتشاف المُبكر له.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الطبي من خلال الخدمات الصحية التي تتيحها الجامعة للمواطنين، وتقديم الدعم وسُبل التوعية اللازمة حول العديد من الأمراض، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة لها، وعلاجها، ودراسة مبادرات صحية للتعامل معها، وإطلاق العديد من القوافل الطبية إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد، إن يوم التوعية بأورام الرأس والرقبة، يتضمن عدة محاور، منها عوامل الخطر، ونسب الحدوث، والمسببات الرئيسية مثل التدخين وتناول الكحوليات وضعف المناعة ونقص التغذية وحدوث فيروس الورم الحليمي البشري "HPV"، مشيرًا إلى تعدد طرق العلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الموجه والعلاج المناعي، مؤكدًا أن التوعية والكشف المبكر هما أهم سلاحين في علاج الأورام السرطانية.

وأوضح الدكتور طارق خيري وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التوعوي يشمل عدة محاضرات في نطاق أورام الرأس والرقبة، من بينها دور التوعية في الوقاية والاكتشاف والتشخيص والعلاج والمتابعة، ودور العلاج الإشعاعي في علاج أورام الرأس والرقبة، وأحدث العلاجات بالمعهد، ودور الأشعة التشخيصية في هذا النوع من الأورام، وأورام الرأس والرقبة، وعوامل الخطورة، والوقاية والعلاج، والتغذية السليمة وعلاقتها بالأورام.

وأشارت الدكتورة عبير العشماوي منسق برنامج التوعية، إلى أن يوم التوعية بأورام الرأس والرقبة يستهدف التوجه إلى كافة فئات المجتمع، ويُحاضر به أساتذة وخبراء من تخصصات مختلفة منها الجراحة والباطنة والعلاج الإشعاعي والتشخيصي وبيولوجيا الأورام، والتغذية العلاجية.