أخبار مصر.. المالية: سداد الضرائب قبل نهاية أغسطس يعفى 65% من مقابل التأخير

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان وزارة المالية أن سداد الضرائب قبل نهاية أغسطس يعفى 65% من مقابل التأخير.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة. تعرف على اختبارات كلية الشرطة لهذا العام.. إنفوجراف يخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط. يخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.



الصحة: تخصيص 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة بالمحافظات أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تخصيص 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة جديدة بكافة محافظات الجمهورية لإدراجهم ضمن منظومة العمل الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».



التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات أبناؤنا فى الخارج دور ثان أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لـ" أبناؤنا فى الخارج " تبدأ السبت 30 يوليو الجارى، موضحة أنه الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 هي :



رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات ملفات مشروعات الوزارة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة.



العدل تمنح أعضاء المهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية الضبطية القضائية نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات صفة مأمورى الضبط القضائي.



طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة مرتفعة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج.. صور أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لأبنائنا فى الخارج والتى تبدأ يوم 30 يوليو الجارى.



التعليم العالى: افتتاح 11 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسى الجديد ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الاثنين، أول مجلس للجامعات الأهلية بتشكيله الجديد بعد فصله عن مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمى الغُر القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة بالقاهرة الكبرى والعاصمة تسجل 36 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية وسط طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية.



الإحصاء: انخفاض عدد إصابات حوادث الطرق 2021 بنسبة 9.3% أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2021.



أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-7-2022 فى مصر ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26-7-2022، بالبنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 19.28 للشراء، 19.42 جنيه للبيع، والدينار الكويتى اليوم سجل 59.21 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.



المالية: سداد الضرائب قبل نهاية أغسطس يعفى 65% من مقابل التأخير دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.



وزير الاتصالات: 4.9 مليار دولار صادرات رقمية خلال العام المالى 2021/2022 أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وإتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب؛ حيث تستهدف الاستراتيجية إتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وتوفير فرص عمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على الشباب بكافة خلفياتهم العلمية والأكاديمية.



الزمالك يحفز لاعبيه بمضاعفة المكافآت للتتويج بالدورى حرص مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تحفيز لاعبي فريق الكرة الأول بمضاعفة المكافات فى حالة النجاح فى التتويج بمسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق منذ بداية الموسم، ووعد رئيس القلعة البيضاء لاعبيه بمكافات كبرى حال الاستمرار فى تحقيق النتائج الايجابية مع اقتراب نهاية المسابقة والتى يتبقي عليها 8 مواجهات فقط، كما طالب اللاعبين ضرورة التركيز فى المواجهات المتبقية لمواصلة التربع على الصدارة حتي يتوج الفارس الأبيض باللقب فى النهاية.



ليفاندوفسكي: حظوظ برشلونة في التتويج بأبطال أوروبا قوية ونتيجة 8-2 من الماضي أكد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة أن حظوظ البارسا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم باتت قوية للغاية في ظل الدعم الكبير الحالي للنادي.

تونس تترقب نتائج "استفتاء الدستور".. نسب المشاركة تقترب من 28%.. قيس سعيد: ما فعله الشعب درس للعالم.. استطلاع للتلفزيون الرسمي: 92% صوتوا بـ "نعم".. رئيس لجنة الانتخابات: الناخبون كانوا على موعد مع التاريخ

يترقب التونسيون، اليوم الأربعاء مؤشرات نتائج الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة لوقف محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة للسيطرة علي مؤسساتها.

الحوار الوطنى.. ترسيخ لملف حقوق الإنسان ومنصة هامة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية..تمهيد لشراكة خالصة فى العمل الوطنى نحو الجمهورية الجديدة.. وفرصة لمكتسبات تدعم الفئات الأولى بالرعاية.. نواب: يقود مسيرة الإصلاح

يمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة في خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، والذي يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدما نحو مشاركة أكثر فعالية لكل القوى والتيارات في بناء الجمهورية الجديدة، كما أنه سيكون محطة مهمة للتوقف أمام القضايا المختلفة وكيفية علاجها والانطلاق للمستقبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو فى مجالات حقوق الإنسان، وفرصة لاستكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح تشاركية جديدة في تحديد أولويات العمل الوطني المشترك.

"الصحة" توجه رسالة طمأنة للمواطنين حول متحورات أوميكرون الجديدة.. حسام حسنى: 90 % من الإصابات بمتحورات أوميكرون بسيطة ومتوسطة.. ويؤكد: لا خطورة على الرئة.. والحالات تتعافى بالعزل المنزلى بعد 6 أيام من العدوى

وجه الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان رسالة إلى المواطنين جاء مضمونها بأنه لا داعي للخوف من متحورات كورونا التي ظهرت مؤخرا مؤكدا أنها سريعة الانتشار ولكن المضاعفات بسيطة والتعافي منه بالعزل المنزلي لأكثر من 80 % من الحالات البسيطة وخلال 6 أيام.

اختبار طبى يحسم موقف محمد عبد المنعم من مواجهة الأهلى ومصر المقاصة

يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى لإختبار طبى لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة مصر المقاصة بعد شكواه من إصابة عضلية في مباراة الجونة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

منتخب مصر يخوض وديتين فى معسكر سبتمبر المقبل

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.



الصحة: نسبة اصابة الأطفال بمتحور كورونا 1% كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن نسب إصابة الأطفال بكورونا ومتحوراتها لمن هم أقل من 12 عاما لا تتعدى 1% مشيرا إلى أنه يتم تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر حاليا.



الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع والمحسوسة تصل 46 جنوبا الجمعة كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الجمعة المقبل.



الصحة تقديم 26 ألف خدمة طبية و5 ألاف ندوة توعوية خلال بعثة الحج الطبية تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، تقريراً من الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي رئيس بعثة الحج الطبية ، حول جهود وخدمات البعثة في موسم الحج 2022 م / 1443 ه.



نتيجة الثانوية العامة 2022.. اليوم السابع ينشرها فور اعتمادها رسمياً يترقب أولياء الأمور والطلاب نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، وتعمل الكنترول حاليا على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتائج وأيضا تجميعه.



الحكومة: الفجوة بين الصادرات والواردات تنخفض لأقل مستوى منذ 7 سنوات.. إنفوجراف أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية، فضلاً عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبينة التحتية وخطوط الشحن، إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر على الرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.



مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ودعوات لاقتحامات واسعة الشهر المقبل اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.



الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لنهاية أغسطس لتوفير سلع مخفضة للمواطنين حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للإنضمام والمشاركة فى مبادرة كلنا واحد ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.



كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك من بوابة مرور مصر خلال 6 خطوات أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:



التخطيط: 82.9 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة والرى 22/2023 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.



مجلس الوزراء: مصر الرابعة فى قيمة مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط خلال 2022-2026 نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا تحت عنوان "مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022-2026)".