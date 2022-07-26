الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع والمحسوسة تصل 46 جنوبا الجمعة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة مع يوم الجمعة المقبل 29 يوليو، على القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 46 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.