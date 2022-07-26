اليوم السابع
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أبو الغيط يهنئ الشعب التونسى والحكومة بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:55 م
أبو الغيط يهنئ الشعب التونسى والحكومة بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتهنئة إلى الجمهورية التونسية بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

 

وكتب أبو الغيط، على حسابه بموقع تويتر، "‏أتوجه بالتهنئة إلي تونس قيادة وشعباً علي إجراء الاستفتاء الدستوري بشكل ناجح وفي ظل أجواء هادئة."

 

وكانت قد أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي فى تونس

 

وأكد التليفزيون التونسي الرسمي، أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة.

 

كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 بالمئة.

 

وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إلى أن الثلاثاء سيتم الإعلان على النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور.


تونس

استفتاء تونس

الجامعة العربية

الدستور التونسي الجديد

أحمد ابو الغيط



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