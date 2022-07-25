اليوم السابع
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CNN: الجمهوريون يبحثون عن مرشحين جدد لسباق 2024 فى ظل مخاوف من ترامب

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:09 ص
CNN: الجمهوريون يبحثون عن مرشحين جدد لسباق 2024 فى ظل مخاوف من ترامب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الجمهوريين يبحثون عن مرشحين جدد لسباق البيت الأبيض لعام 2024، فى ظل مخاوف تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وقالت الشبكة فى تقرير لها، إن عددا متناميا من الجمهوريين، يحتفلون علانية بوجود تنافس فى السباق التمهيدى للانتخابات الرئاسية القادمة، ويشجعون مرشحين على خوض السباق، فى الوقت الذى يزداد فيه قلق البعض بشكل متزايد من فكرة أن يصبح ترامب هو المرشح الرئاسي مجددا، لاسيما فى ظل ما يتم الكشف عنه بشأن أفعاله اثناء اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021.

 

 وقال النائب دان كرنشاو، عضو فى لجنة دراسة الجمهوريين المحافظة، إن الحزب لديه كثير من الخيارات الجيدة، ويأمل أن يقفزوا جميعا فى السباق.  وأضاف الجمهورى من ولاية تكساس إنه لا يعتقد أن ترامب سيكون المرشح الاوفر حظا بشكل تلقائى لو قرر خوض سباق الرئاسة لمرة ثالثة.

 

وصرح السيناتور جون ثون لسى إن إن إنه سيكون هناك مرشحين جمهورين آخرين يتمتعون بالجاذبية إلى جانب ترامب فى سباق 2024، ليردد تصريحات أخيرة من زعيم الأقلية لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذى تنبأ بأن يكون هناك سباقا مزدحما.

 

 وقال النائب الجمهورى عن ثاوث داكوتا، إنه يعتقد أنه سيكون من الصحى للجمهوريين أن يكون هناك نقاشا بشأن من سيكون القائد المقبل. وأضاف أنه يأمل أن يكون هناك سباقا مزدحما حتى يكون هناك نقاشا قويا. وتابع قائلا إن ترامب سيحظى بقدر كبير من الدعم، لذلك فإنه سيتقدم فى الاستطلاعات المبكرة، لكنه يعرف أيضا أن تلك السباقات التمهيدية لا تمضى أبدا كما هو متوقع.

 

 


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