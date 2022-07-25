5 خطوات هتقولك إزاى تصيف في رأس البر ومتدفعش كتير.. صور

دمياط - فريق المحافظات

استعدت مدينة رأس البر لاستقبال روادها خاصة عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة الأسبوع الماضى، والمواطنون بدأوا فى التوافد على المدينة ونسب الإشغال تجاوزت الـ 55 فى المئة، أيضا رحلات اليوم الواحد بدأت فى التوافد تحديدا يومى الخميس والجمعة، أقاويل كثيرة عن ارتفاع أسعار المصيف فى رأس البر هذا العام عن الأعوام المقبلة، ولكننا فى هذا التقرير سنعرض كيف تقضى أجازتك فى رأس البر من غير ما تدفع كتير.

الخطوة الأولى

عند نزولك مدينة دمياط ابحث عن موقف مدينة رأس البر فى أقل من 15 دقيقة ستصل إلى المدينة، تكلفة الفرد 4.25 وعند وصولك المدينة ستجد سيارات السيرفيس الداخلى والتى ستصحبك لداخل المدينة، وتكلفة الفرد 2.10.

الخطوة الثانية

ستجد مكاتب تأجير الشاليهات، تأكد أنك تتعامل مع مكتب معلوم وابتعد عن الأشخاص المجهولة، أسعار اليوم تبدأ من 250 جنيها وكلما اقتربت من الشاطئ ارتفع السعر، ولكن على كل تقدير أغلى سعر اليوم الواحد يصل 800 جنيه.

أيضا ستجد عددا كبيرا من الفنادق إذا لم تكن تنوى الإقامة بأحد الشاليهات، أسعار الغرف بها تبدأ من 100 جنيه.

الخطوة الثالثة

الشواطئ المجانية تملأ رأس البر، ولكن هناك شواطئ عائلات لمن يريدون الخصوصية وهذه الشواطئ ليست مجانية أبرزها "شاطئ النخيل، وشاطئ القوات المسلحة، وشاطئ العائلات".

إذا ذهبت للشواطئ المجانية لن تتكلف سوى أسعار الشماسى، وإذا اصطحبت أغراضك ستكون رحلتك على الشاطئ بالمجان.

الخطوة الرابعة

سوق رأس البر العمومى، وسوق 63 أبرز أسواق مدينة رأس البر، وإذا أردت تناول وجبات الأسماك يمكنك شراءها من مدينة عزبة البرج على الجانب الآخر من مدينة رأس البر، الأسعار بأسواق مدينة عزبة البرج فى متناول الجميع، تبدأ الاسعار من 25 جنيها البلطى، والبورى يصل إلى 80 جنيها للكيلو، بينما بعض أنواع الأسماك الأخرى تتراوح أسعارها ما بين الـ 50 وحتى 60 جنيها.

أيضا فى أسواق مدينة رأس البر ستجد علامات تجارية كثيرة يمكنك شراء احتياجاتك بدون مغالاة، وإذا كنت من محبى الأكلات الإيطالية عليك التوجه لسوق 63 أبرز محال المأكولات الإيطالية والبيتزا ستجدها به.

الخطوة الخامسة

تنزه ليلا بمنطقة اللسان هى منطقة مجانية أيضا، وكذلك شارع النيل أحد الشوارع الرئيسية داخل مدينة رأس البر، ستجد منطقة الكافيهات وكذلك ستجد الكثير من المطاعم المفتوحة والفود كورت جميعا تقدم خدماتها بأسعار مميزة، ولكن إذا أردت التنزه فقط ستجد منطقة اللسان وشارع النيل أبرز الأماكن التى يمكنك قضاء وقتك بها مجانا.