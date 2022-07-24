تعرف على شواطئ مصيف رأس البر وسر إقبال المواطنين عليها.. صور

دمياط معتز الشربينى

يعد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، واحدا من أقدم وأشهر المصايف التى عرفتها مصر يستقبل الآلاف من المصيفين ورواد المصيف خلال أشهر الصيف من كل عام.

يتميز المصيف بطبيعة جغرافية خاصة، حيث يمتد المصيف على ساحل البحر الأبيض المتوسط أقصى شمال مصر وهو على شكل مثلث رأسه تقع في منطقة اللسان الشهيرة حيث التقاء البحر والنهر.

وتضم رأس البر عدة شواطئ أشهرها شاطئ 101،98،77،63،55،33 وشاطئ المديرية والمنطقة الأولى وشاطئ النخيل وهى جميعها شواطئ مجانية متاحة أمام المصطافين.

ويتميز مصيف رأس البر بوجود ما يقرب من 11 سوقا عموميا أشهرها سوق 33 -63-89-101، وسوق مدينة العرائس والسوق العمومى، بخلاف شارع النيل الشهير وهو عبارة عن عدد كبير من المحال التجارية، ويضم المصيف العديد من المطاعم والكافتيريات والمحال التجارية، كما يوجد بها حوالى 15 مسجدا كبيرا، وكنيستي العذراء وكنيسة مارى جرجس، كما تضم رأس البر ما يقرب 11 حديقة عامة مجانية.

يستعد المصيف كل عام لاستقبال رواده منذ مطلع شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام ويوجد على الشاطئ 33 برج إنقاذ 130 منقذا و5 تمركزات لسيارات الإسعاف 5 مراكز تجميع الأطفال التائهين، ويشهد المصيف إقبالا كبيرا من الرواد خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام وتزداد نسبة الإشغال بالفنادق والعشش وكذلك يزداد إقبال رواد اليوم الواحد.







































