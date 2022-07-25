20 ألف طن بضائع إجمالي حركة الصادرات اليوم بميناء دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانا بحركة تداول الحاويات، وكذلك حركتى الصادر والوارد داخل ميناء دمياط اليوم، واستقبلت هيئة ميناء دمياط، 5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20393 طنا تشمل: 13250 طن يوريا و4150 طن أسمنت و2993 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28150 طن تشمل: 12200 طن خردة و917 طن ابلاكاش و1575 طن خشب زان و12326 طن حديد و2912 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالى وزن 1132 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 395 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 315 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1498 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال فى مخازن القطاع الخاص 236172 طنا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بعد أن تم شحن عدد 25 حاوية 40 قدم متجه إلى الروبيكى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 3765 شاحنة.