‫بمناسبة احتفالها بالعيد القومى.. إنتاج زراعى وثروة سمكية بالإسكندرية

كتبت ـ أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الاسكندرية ، بعنوان: "الإسكندرية" .. إنتاج زراعي وثروة سمكية متنوعة فى عروس البحر المتوسط، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي في 26 يوليو كل عام، وذلك تزامناً مع خروج الملك فاروق من مصر عام 1952، من ميناء رأس التين مستقلا اليخت الملكي "المحروسة" متجهاً الى إيطاليا.

وتلقب محافظة الإسكندرية باسم عروس البحر المتوسط، نظراً لموقعها الفريد على الشاطئ، كذلك تعد مركزا هاماً للفنون والتراث والثقافة فى مصر، حيث تقع محافظة الإسكندرية في شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، وتعد هى العاصمة الثانية لمصر بعد القاهرة، والميناء الأول لجمهورية مصر العربية.

وتضم المحافظة ثلاثة مدن وهى : الإسكندرية – برج العرب الجديدة – برج العرب، كما يبلغ عدد سكانها 5.38 مليون نسمة

- تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 2879كم2.

ووفقا للإنفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة: 156 ألف فدان، حيث يتنوع الإنتاج النباتي بها: ومن أبرز المحاصيل الحقلية: القمح – الشعير – البنجر – البرسيم – الذرة – الأرز – القطن – دوار الشمس، ومحاصيل الخضر: الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطاطس – البطيخ، ومحاصيل الفاكهة: التفاح – الخوخ – النخيل – الجوافة - الموالح.

وحول الإنتاج الحيواني: يبلغ إجمالي الإنتاجية من اللحوم بالمحافظة حوالي 6600 طن، ومن الألبان 99 ألف طن، كما يبلغ عدد مزارع الإنتاج الداجني : 528 مزرعة، وإجمالي إنتاج بيض المائدة : 266 مليون بيضة.

وتمتاز محافظة الإسكندرية بثروة سمكية هائلة ومتنوعة نظراُ لموقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط حيث تنتج أسماك: السردين – الأنشوجة – الموزة – البربوني – السيبيا – الأسماك الغضروفية – المرجان – المكرونة – الشرغوشي – السبارس – البلاميطة – الوقار – الجمبري – السيجان – الدارك – العائلة البورية – الدنيس – المغازل – الموسي – السيوف – الكابوريا – المياس، كما تنتج بحيرة مريوط أسماك : البلطي – القراميط – المبروك - الحنشان.

ويضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 56 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، محطة بحوث زراعية، ومحطة بحوث الصحراء بمريوط، كما يوجد بها ايضا حداىق انطونياديس التاريخية حديقة الحيوان بالأسكندرية.

وحول أهم المشروعات القومية الزراعية الكبرى بالمحافظة، يوجد بها المفرخ السمكي بالكيلو 21، والذي يعد واحدا من أهم المفرخات السمكية فى مصر، والذى يوفر الإصبعيات للمزارع السمكية والمشروعات القومية، كما يضم مركز تدريب دولي لإعداد الكوادر الفنية فى مجال الإستزاع السمكي.