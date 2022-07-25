اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم المنوفية يتابع اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة الطاقة النووية

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:15 ص
وكيل تعليم المنوفية يتابع اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة الطاقة النووية وكيل تعليم المنوفية يتابع اختبارات الطلاب
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا لطاقة النووية بمدينة الضبعة بمرسى مطروح للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وقاعة مبنى الرخصة الدولية  بجوار مدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب ( الأحمدية سابقا).
 
وتعقد الاختبارات الإلكترونية على فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، والثانية من الثانية عشرة والنصف بعد الظهر حتى الثالثة والنصف عصرا بواقع ثلاث ساعات، يؤدي فيها الطالب أربعة اختبارات في مواد ( الرياضيات ـ العلوم ـ اللغة الإنجليزية والقدرات العقلية ) تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بقيادة  هيثم بدران مدير مركز التطوير .
 
 
IMG-20220725-WA0006
 

 

IMG-20220725-WA0009

 

IMG-20220725-WA0003

 

IMG-20220725-WA0006

 

 


محافظة المنوفية

تعليم المنوفية

اختبارات

مدراس الطاقة النووية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة