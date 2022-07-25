وكيل تعليم المنوفية يتابع اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة الطاقة النووية

المنوفية - محمد فتحى

تابع هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا لطاقة النووية بمدينة الضبعة بمرسى مطروح للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وقاعة مبنى الرخصة الدولية بجوار مدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب ( الأحمدية سابقا).

وتعقد الاختبارات الإلكترونية على فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، والثانية من الثانية عشرة والنصف بعد الظهر حتى الثالثة والنصف عصرا بواقع ثلاث ساعات، يؤدي فيها الطالب أربعة اختبارات في مواد ( الرياضيات ـ العلوم ـ اللغة الإنجليزية والقدرات العقلية ) تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بقيادة هيثم بدران مدير مركز التطوير .