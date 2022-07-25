وزير السياحة والآثار يستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون

كتب محمد أسعد

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحى والأثرى، ومقترحات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير. والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا على العلاقات القوية التى تربط بين مصر وإيطاليا وخاصة فى ظل التعاون الذى تشهده فى العديد من المجالات والتى من بينها السياحة والآثار.

وقد تم خلال اللقاء استعراض ومتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها وزير السياحة والآثار خلال نهاية شهر يونيو الماضى للعاصمة الإيطالية روما، وأبرز المناقشات التى شهدتها اللقاءات المهنية الموسعة التى عقدها مع عدد من منظمى الرحلات الإيطاليين واتحادات السياحة والشركات السياحية بإيطاليا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

ومن جانبه، قدم السفير الإيطالى الشكر للدولة المصرية لما تقوم به من جهود وإجراءات لدعم السياحة ودفع الحركة السياحية إلى المقصد السياحى المصرى، مما يؤكد على احترام مصر لجميع السائحين المتواجدين بها من كافة دول العالم وهو ما يزيد من ثقة هؤلاء السائحين ومنظمى الرحلات فى المقصد السياحى المصري.

وأشار السفير إلى زيادة أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين لمصر خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك رغبة وطلب متزايد من جانب السائحين الإيطاليين على زيارة المقاصد السياحية المصرية وخاصة أنها تعتبر أحد أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم.

كما تم مناقشة بعض المقترحات للتعاون فى بعض المشروعات الأثرية بالمتحف المصرى بالتحرير والقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى مقترح مشاركة البعثات الأثرية الإيطالية فى احتفالات الوزارة هذا العام بذكرى مرور 200 عامًا على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى بدء مدرسة الحضارة المصرية أولى دورتها فى شهر سبتمبر المقبل، لتعريف المصريين والأجانب المقيمين ممن لديهم شغف بالحضارة المصرية العريقة بالتاريخ والآثار والكتابة الهيروغليفية والفنون والعمارة الإسلامية والقبطية والفن المصرى القديم، وتم الإشارة إلى دعوة الجالية الإيطالية المتواجدة فى مصر لحضور مثل هذه الدورات التى تزيد من شغفهم واهتمامهم بالسياحة الثقافية وبالحضارة المصرية العريقة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، كان قد استقبل فى إبريل الماضى، بمقر الوزارة بالعباسية، Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وPiere Zhya Astoi رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.