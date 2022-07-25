وأوضحت جويسلر -في تصريحات اليوم الاثنين، أن الحكومة الفيدرالية النمساوية تسعى إلى الاستفادة بسرعة من منشأة تخزين الغاز "هايداخ" بالقرب من سالزبورج وهي المنشأة الخاصة بتزويد ولاية بافاريا الألمانية الحدودية.

وذكرت وزيرة الطاقة النمساوية أن الحكومة قررت أن جميع مرافق تخزين الغاز على الأراضى النمساوية يجب أن تكون متصلة بالشبكة الرئيسية داخل البلاد، موضحة أن منشأة التخزين "هايداخ" كانت متصلة في السابق بشبكة الغاز الألمانية فقط، وكانت تزود بشكل أساسي المنازل والشركات الصناعية في بافاريا بالغاز.

يشار إلى أن محطة تخزين الغاز "هايداخ" هي واحدة من أكبر مرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في أوروبا ومن المتوقع أن يتم أول اتصال بشبكة الغاز المحلية في النمسا قبل نهاية العام الجارى.