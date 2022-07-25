هيئة الدواء توضح أسباب التغيرات فى لون البول الطبيعى.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن لون البول الطبيعي يتراوح من الأصفر الباهت إلى الأصفر الغامق، وغالبًا ما يحدث تغير لون البول نتيجة استخدام الأدوية، أو بعض الأطعمة، أو بسبب أصباغ الطعام، ويمكن أن تحدث التغيرات في لون البول بسبب مشاكل صحية معينة، حيث يتم تغيير لون البول إلى اللون الغامق.​



وتابعت هيئة الدواء: هناك بعض الأدوية التي تحدث تغير فى لون البول مثل الأدوية المضادة للملاريا (كلوروكين-بريماكين)، وبعض المضادات الحيوية مثل (نيتروفيورانتوين)، والملينات التي تحتوي على سينا، والميثوكاربامول لارتخاء العضلات. ​



وتابعت هيئة الدواء: إذا كنت تستخدم أحد هذه الأدوية، وحدث تغير بلون البول؛ فلا داعي للقلق، واستشر الطبيب، أو الصيدلي للتأكد من عدم وجود أي خطورة، أو أي أسباب مرضية. ​



ونصحت هيئة الدواء باستشارة مقدم الرعاية الصحية إذا ظهر لون غير عادي في البول، ولا يبدو أنه مرتبط بالطعام الذي تناولته، أو بالأدوية التي تناولتها أو الجفاف، كذلك إذا كنت تشك في وجود دم في البول؛ لأن بعض الأسباب وراء لون البول غير الطبيعي أو الداكن غير ضارة، والبعض الآخر يتعلق ببعض الأمراض الخطيرة التي تتطلب العلاج. ​



