هل يشترط موافقة الزوج لفصل مطلقته من بطاقة التموين؟.. اعرف التفاصيل

كتب ــ مدحت وهبة

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين، منها استخراج بطاقات بدل تالف أو فاقد ونقل البطاقة من محافظة لأخرى، أيضا خدمة الفصل الاجتماعى، حيث يحق للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة تموين أسرته أن يفصل نفسه ويستخرج بطاقة تموين خاصة به، كذلك يحق للمرأة المطلقة الفصل من بطاقة تموين الزوج واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني دون اشتراط موافقة الزوج، وذلك من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج.

كما يتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد كشف، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين، وإضافة الأبناء على بطاقتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعى من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.