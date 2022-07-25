هارى وميجان ماركل يتعاملان مع إنذارين منفصلين لمتطفلين فى منزلهما بأمريكا

كتب فارس البدري

تعامل الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل، مؤخرًا مع إنذارين منفصلين للمتطفلين، تم إطلاقهما في منزلهما بكاليفورنيا، بفارق أقل من أسبوعين في مايو الماضي، وهي المرة السادسة في الأشهر الـ 14 الماضية التي ينطلق فيها إنذار أمن منزلهما، ويُعتقد أن ميجان وهارى، كانا في القصر الذي تبلغ تكلفته 14 مليون دولار، في بلدة مونتيسيتو، مع طفليهما، آرشي البالغ من العمرعامين، وليليبت البالغة من العمر عامًا واحدًا، عندما حدثت تلك الواقعة.



الامير هاري و ميغان

وبحسب ما ورد تم إرسال الشرطة في سانتا باربرا، إلى المنزل في 19 مايو في الساعة 5:44 مساءً، وهو تاريخ الذكرى السنوية الرابعة لزواجهما، وبعد 12 يومًا فقط، في 31 مايو، قبل ساعات من استعداد هارى، وميجان، لركوب طائرة خاصة من كاليفورنيا إلى المملكة المتحدة من أجل المشاركة بفعاليات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، استجابوا لتحذير دخيل آخر.

تم تسجيل عمليات الاقتحام في مايو على أنها تعدى على ممتلكات الغير، وجرائم ملكية و "ظروف مشبوهة" من قبل الشرطة، واضطرت سلطات سانتا باربرا للتعامل مع 6 مكالمات أمنية إلى منزلهم في الأشهر الـ 14 الماضية، وفقًا لصحيفة ذا صن.



قصر هاري و ميغان

تأتي هذه الأخبار في نفس اليوم الذى فاز فيه دوق ساسكس بمحاولة لرفع دعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة بشأن ترتيباته الأمنية أثناء تواجده في وطنه، ويتخذ هاري إجراءات قانونية بشأن قرار عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة لنفسه ولعائلته عند زيارته من أمريكا الشمالية.

في المرحلة الأولى من القضية في وقت سابق من هذا الشهر، طلب محامو الدوق من القاضي سويفت، منح الإذن بجلسة استماع كاملة ليقوم القاضي بمراجعة قرار وزارة الداخلية، وفي حكم صدر يوم الجمعة، قال قاضي المحكمة العليا إن القضية يمكن أن تستمر، ومنح الإذن لجزء من مطالبة هاري بإجراء مراجعة قضائية، لكن في ضربة لقضية الدوق، رفض القاضي الإذن ببعض مزاعمه بإجراء مراجعة، ورفض الحجج التي قدمها فريق هاري القانوني بأنه كان يجب إخباره بمن اتخذ قرار الحماية في اللجنة وأنه لم تتح له الفرصة للتعليق على ملاءمة العملية والأفراد المشاركين في الحجب.



الامير هاري

وقال القاضى سويفت، إن "طلب الإذن بتقديم طلب مراجعة قضائية مسموح به جزئيًا ورفض جزئيًا"، ويتعلق تحدي الدوق بقرار فبراير 2020 الصادر عن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة (رافيك) بشأن أمنه، بعد أن قيل له إنه لن يحصل على "نفس الدرجة" من الحماية الشخصية عند الزيارة، ويسعى فريق هاري القانوني للقول بأن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في رسالة من رافيك، وأن طلبهم عندما زار المملكة المتحدة في يونيو 2021، كان باطلاً بسبب الظلم الإجرائي، لأنه لم يُمنح الفرصة لإبلاغه.

فيما تم طرد رئيس الأمن الجديد للأمير هاري وميجان ماركل، من قبل عائلة مايكل جاكسون بعد أن اكتشفوا اتهامات سابقة بالقيادة تحت تأثير الكحول وشكوى عنف منزلي ضده، حسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل"، وأقالت عائلة جاكسون، ألبيرتو ألفاريز، بعد وفاة نجم البوب، ​​حيث قيل إنهم شعروا بأن هناك شيئًا ما "بعيدًا" عنه.

سمحت له العائلة بالرحيل على الرغم من بقاء ألفاريز مواليًا لجاكسون ، وكان من أوائل المتواجدين في مكان الحادث عندما تم العثور على ملك البوب ​​ميتًا في منزله في يونيو 2009، بينما ظهرت أخبار تعيين هارى وميجان، له، في مايو، عندما تم تصويره وهو يركب الدراجة إلى جانب أفراد العائلة المالكة البريطانية السابقة في مونتيسيتو، كاليفورنيا.