موظف يدعي نشوز زوجته: "زورت مفردات المرتب وطالبتني بـ 60 ألف جنيه نفقة"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اشتكى فيها من عنف زوجته وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، وتزوير مفردات مرتبه لتطالبه بنفقات تتجاوز الـ 60 ألف جنيه لطفليه بعد نشوب خلافات بينهما، ليؤكد:" زوجتي طوال 8 سنوات زواج كانت لا تعرف الرحمة، تعنفني ليل نهار وتسبني بأبشع الألفاظ ولكني تحملت من أجل أطفالى".

وأشار الزوج-موظف- بأحدي الشركات بدعواه:" استولت على مسكن الحضانة وطردتني، ورفضت منحي متعلقاتي الخاصة أو الدخول للمنزل، وأصبحت تعنفني ليل نهار وتتركني مديونا بسبب طلباتها التي لا تنتهي، وبالرغم من ذلك تتهمني بالتخلف عن سداد المصروفات حتي تتعنت وتزج بي بالسجن وفقا لتهديداتها".

وذكر الزوج بدعواه في محكمة الأسرة: "رفضت زوجتي حل الخلافات وديا، ورغم محاولتى توسيط بعض الأصدقاء رفضت عودتي لمسكن الزوجية، واستغلت مرضي لتفتعل الشجارات ولاحقتني بالقضايا، رغم أنني لم أتأخر يوما في تلبية طلباتها، إلا أنها قررت معاقبتي بملاحقتي باتهامات كيدية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.