مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 78 رحلة تقل 12 ألف سائح على مدار اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، ومطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الإثنين، 78 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة 70 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن أغلب الرحلات القادمة اليوم لمطار الغردقة من المطارات الأوروبية، خاصة بعد موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في تلك الدول، حيث تعد الرحلات الألمانية الأكثر وصولا لمطار الغردقة اليوم.