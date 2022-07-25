اليوم السابع
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مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالواحات البحرية

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:28 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالواحات البحرية انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالواحات البحرية وتم نقل المتوفي والمصابين الى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث بطريق القبالة ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص تم إيداعه ثلاجة المشرحة، وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى الواحات المركزى، وجرى تجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

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