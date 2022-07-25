مدينة الأقصر تنجح فى رفع 1437 طن مخلفات فى حملات على مدار 7 أيام

الأقصر – أحمد مرعى

أكد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، مواصلة حملات النظافة العامة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه أسفرت حملات النظافة عن رفع 1001 طن مخلفات وقمامة و436 طنا من الأتربة والتراكمات وذلك خلال الفترة من 16 يوليو حتى 22 يوليو الجارى، حيث استهدفت الحملات عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر، وهي النزهة ومنطقة صديق ومحمود ربيع وترعة العرب، وشارع صلاح سالم الشرقي والنفق الذي يربط بين منطقتي وسط وشرق وكورنيش النيل وميدان الإبروتيل وخالد بن الوليد وشارع الفنون والجولي فيل والصنايع وشارع الحي ونزلة الزناتى.

كما تم رفع التراكمات والمخلفات بطريق منشأة العماري العمومي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة الوقود وطريق منشأة العماري وصولاً حتي الفرقة 15، كما تم تنفيذ حملة لنظافة شارع صلاح سالم بمنطقة حي وسط، وتنفيذ حملة نظافة استهدفت مناطق ساحة معبد الكرنك وطريق المطار والمكتبة وميدان الكومنولث.

كما أشرف رئيس مدينة الأقصر، على تنفيذ حملات نظافة مكبرة بشارع التليفزيون والمدينة المنورة بحي جنوب، موجها بضرورة الاهتمام الجيد بنظافة المعدات بصفة مستمرة، والمداومة على غسيل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، واستخدام المكنسة الآلية الجديدة لأعمال شفط الأتربة الناعمة بشوارع الكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل، حيث شارك في الحملات هاني عادل سعد رئيس حي شرق، وحسن عبده رئيس حي جنوب، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، ونواب رؤساء الأحياء، ومسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.